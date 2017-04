El Vendrell acollirà el Campionat de Catalunya d'Escacs per a cecs

Serà aquest cap de setmana, amb la participació de 20 jugadors i a l’Hotel NUBA de Coma-ruga

Redacció

Actualitzada 19/04/2017 a les 09:38

L’Hotel NUBA de Coma-ruga acollirà, aquest cap de setmana, el Campionat de Catalunya d’Escacs per a cecs. El format de la competició serà de cinc rondes amb un ritme de joc de 60 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada realitzada. El nombre de participants serà de 20 jugadors i els sis primers classificats accediran al Campionat d’Espanya.



El president de la FCECS, Manel Eiximeno, no va descartar tornar a oferir aquest torneig en aquest mateix municipi en properes edicions, ja que hi resideixen jugadors de gran nivell internacional. Un d’aquests jugadors és l’Alberto Olivera, que va explicar que al mes de juny competirà, juntament amb dos jugadors més de la comarca, al Mundial d’Escacs per a cecs de Macedònia.



Eiximeno va explicar que «amb aquest Campionat, es transmetran els valors dels escacs, una activitat esportiva que estructura la ment i potencia la part numèrica i matemàtica, que és molt important per a les persones cegues en el seu desenvolupament educatiu».

El regidor d’Esports, Ferran Trillas, va fer una menció especial a Omar Font, gerent de la FECECS, «un vendrellenc amb molts èxits esportius que ha fet possible l’organització d’aquest campionat, un esdeveniment que portarà molts visitants i que donarà a conèixer el nostre municipi a molta gent».