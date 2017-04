Punt per seguir creient (0-0)

El CF Reus empata sense gols al camp del líder

El CF Reus empata sense gols al Ciutat de València contra el Llevant (0-0) en un enfrontament en el qual les ocasions de gol clares han brillat per la seva absència.



Els valencians han estat els més insistents en atac, encara que no han pogut foradar la porteria d’Edgar Badia, que ha estat molt atent i ha aturat les lleus envestides del rival.



L’ocasió més clara del Llevant ha arribat gairebé en el descompte, quan Verza ha engaltat una falta que ha obligat a Edgar Badia a lluir-se i enviar a córner.



Des del primer minut de joc, els reusencs han entès que havien de defenser-se amb solidesa dels atacs d’un rival que basava en Roger tot el seu potencial ofensiu. La rereguarda, amb Miramón novament com a lateral dret a causa de les baixes de Benito i Campins, ha rendit a un gran nivell.



No hi ha hagut ocasions per als reusencs, els quals únicament han inquietat al rival mitjançant serveis de cantonada, que han acabat en res. Ni Edgar Hernández ni, en la seva sortida, Máyor, han pogut fer res per foradar la porteria local.



Aquest punt serveix al Reus per seguir endavant en la seva particular lluita per la permanència.



FITXA TÈCNICA



LLEVANT

Raúl Fernández, Pedro López, Sergio Postigo, Chema, Toño, Natxo Insa (Víctor Casadesús, 67’), Campaña (Verza, 86’), Jason, Espinosa, Paco Montañés (Morales, 63’) i Roger.



CF REUS

Edgar Badia, Miramón, Olmo, Pichu Atienza, Ángel, López Garai, Ramon Folch, David Haro, Fran Carbia (Vitor, 64’), Jorge (Máyor, 79’)i Edgar Hernández (David Querol, 81’).



GOLS

No n’hi va haver



ÀRBITRE

Jorge Valdés Aller (Castellano-lleonès). Va mostrar la targeta groga als locals Natxo Insa i Pedro López; i als visitants Edgar Hernández i David Haro.