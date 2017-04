Victòria cruel del CBT en l'últim partit al Serrallo

Els tarragonins s’imposen al CB Morón (82-77) però no eviten el descens

Redacció

Actualitzada 16/04/2017 a les 20:52

El darrer partit del CBT al Serrallo aquesta temporada ha tingut un desenllaç d’allò més cruel. Els tarragonins han fet els deures i s’han imposat al Morón en un partit dominat pràcticament des del salt inicial. Victòria estèril davant l’afició, ja que no ha servit per evitar el descens a falta de la disputa de l’última jornada. La victòria del Zamora a la pista del Navarra ha condemnat l’equip de Berni Álvarez a perdre la categoria.



El CBT ha començat el partit fred, igual que el seu rival, desaprofitant les primeres jugades ofensives. Tot i així, els del Serrallo s’han posat el mono de feina i han obert la primera escletxa del partit. Després d’un parcial inicial d’11-4, els de Berni no han patit quan el Morón s’ha posat a un sol punt i han acabat enduent-se el primer quart amb una diferència de cinc punts. Aquesta diferència s’ha anat ampliant en el segon quart gràcies a l’encert anotador d’homes com Nil Sabata, Marc Giménez i Dani Martínez, que han arribat a posar el CBT fins a 10 punts per davant. Tot i una reacció del Morón, la solidesa defensiva ha permès els blaus marxar al descans amb un resultat de 42-39.



El guió de la segona meitat ha estat calcat al de la primera. El tercer quart ha començat amb els dos equips molt endollats i igualant forces, fins que els del Serrallo han tornat a gaudir d’una diferència de 10 punts favorables que s’han acabat traduint en un més 5 a falta del darrer període. En els últims deu minuts, el CBT ha tancat el partit gràcies, en gran part, a la concentració i el bon paper de Nil Sabata. Els de Berni Álvarez han arribat a posar la màxima diferència en 14 punts.



Tot i que el partit semblava sentenciat, el Morón ha aconseguit posar emoció i arribar als instants finals amb opcions de decantar la balança en favor seu. El CBT, però, empès pel Serrallo i amb l’avantatge en l’electrònic, ha mantingut la concentració i no s’ha deixat sorprendre per la reacció andalusa. El 82-77 final ha reflectit el domini blau al Serrallo que, tot i la victòria, no ha pogut evitar el seu descens.