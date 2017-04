Oferta especial del Nàstic de cara al derbi

El club grana ofereix una promoció als socis

Redacció

Actualitzada 16/04/2017 a les 12:35

L’ambient del derbi entre Nàstic i Reus ja es respira a un Nou Estadi que es preveu que s’omplirà. El club grana ha iniciat una promoció, dedicada només als socis, per tal d’aconseguir el ple a l’estadi el proper dilluns 1 de maig, dia en que es disputarà el derbi.



Gairebé una setmana abans que es posin a la venda les entrades per al públic general, el Nàstic ofereix un 2x1 per als socis abonats. Així, cada aficionat grana que tingui un passi de temporada podrà retirar un màxim de 4 entrades gràcies a aquesta promoció. Els tiquets per als abonats es posaran a la venda aquest dimarts 18 d’abril i la promoció restarà oberta fins al divendres 21 d’abril. A partir del proper dilluns dia 24 es posaran a la venda les entrades per al públic general.



Amb aquest 2x1, els socis del Nàstic podran adquirir les entrades en la seva zona d’abonat. Pagant el preu normal d’una entrada (30 euros a Tribuna, 20 a Preferent i 15 a Gol), s’enduran un tiquet més de franc. Aquesta promoció també està subjecte a la disponibilitat de places de cadascuna de les zones del Nou Estadi.



Aquesta no és la única oferta especial del Nàstic de cara a la visita del CF Reus. La botiga oficial del conjunt tarragoní també es suma a la iniciativa per omplir el Nou Estadi el dia del derbi regalant dues entrades de gol a aquells socis i aficionats que adquireixin la samarreta del Nàstic d’aquesta temporada, que té un preu de 60 euros.