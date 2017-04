Reus es queda sense Final a Quatre

Els quatre millors equips d'Europa es disputaran la Champions a Lleida

Redacció

Actualitzada 15/04/2017 a les 12:24

La CERS ha comunicat aquest dissabte que la Final a Quatre de la Champions League es disputarà finalment a Lleida. D'aquesta manera, Reus, que havia presentat la seva candidatura, es queda sense poder acollir la competició més important del món.



El Lleida no participa en aquesta competició, però el FC Barcelona, un dels quatre participants de la Final a Quatre, havia proposat aquesta ciutat per a la disputa de la competició.



El Barça no tindrà disponible el seu pavelló i, per aquest motiu, havia proposat el Pavelló Barris Nord, que finalment ha esta l'escollit.



A banda de Reus i Barça, també prendran part en aquesta competició el Benfica i l'Oliveirense.