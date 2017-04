El Nàstic Genuine es llueix en el MIC

Els nois han disputat dos partits

Redacció

Actualitzada 14/04/2017 a les 18:48

El Nàstic Genuine ha participat en la cinquena edició del torneig MIC Integra, que es porta a terme anualment a terres gironines.



L’equip per a nens i nens amb DI del Nàstic, ha disputat avui tres partits contra d’altres equips formats, íntegrament, per jugadors amb discapacitat intel·lectual. Aquest torneig, ha suposat el debut oficial de l’equip del Nàstic Genuine.



Els de Rafael Magrinyà es van desplaçar dijous a terres gironines per poder encarar amb energia una jornada intensa i plena d’emocions. Els nostres han vibrat al saltar per primera vegada a la gespa enfundant la samarreta del Nàstic. Defensar els colors del nostre equip, como ho fan cada setmana Reina, Molina, Tejera i companyia, ha estat pels nanos una experiència meravellosa, com demostraven les seves cares d’alegria.



La competició ha començat amb un matiner partit contra l’equip de les Penyes del Barça de l’Empordà. El segon matx ha estat contra el CA la Garrotxa, i a la tarda els tarragonins han jugat contra el Cornellà. La diversió, el bon joc, els gols i les celebracions han estat els protagonistes d’una competició en que el menys important era el marcador.