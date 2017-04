Mar Bartra estarà quatre setmanes de baixa

El del Baix Penedès va ser operat amb èxit d'un trencament de radi

EFE

Actualitzada 13/04/2017 a les 20:50

El jugador de Sant Jume dels Domenys Marc Bartra, l'únic ferit a l'atac contra l'autocar del Borussia Dortmund el passat dimarts a la tarda, quan el vehicle es dirigia cap a l'estadi on s'havia de disputar el partit de la Champions League contra el Mónaco, podrà tornar a l'equip previsiblement d'aquí a quatre setmanes, segons ha informat l'entrenador Thomas Tuchel.



«Li agradaria jugar ja», ha assegurat en roda de premsa Tuchel sobre el defensa baix penedesenc, que va ser operat amb èxit d'un trencament de radi i que va reaparèixer el dimecres somrient en una fotografia difosa a les xarxes socials per tranquil·litzar als aficionats.



El partit de la Champions League finalment es va jugar dimecres, i el Dortmund va perdre 2-3 contra el Mònaco, amb un Tuchel molt enfadat amb la UEFA i la decisió d'ajornar només un dia després el partit. L'entrenador estava amb els jugadors a l'autobús quan van explotar tres artefactes prop del vehicle, rebentant part dels seus vidres i ferint a Bartra, a més d'un policia que els escortava.



El «gran xoc emocional» després de l'atemptat va arribar «realment a casa, quan van veure a la família, i la majoria no va dormir gens o amb prou feines gens», assegura l'entrenador.