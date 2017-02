Els jugadors de la primera plantilla fan les delícies dels nens a Riudoms

Es tracta de l’última aturada d’aquesta temporada del Junts Província, una iniciativa per intentar acostar el club a tots els municipis

El Nàstic va aterrar ahir a Riudoms, on desenes de nens i nenes van rebre als jugadors del primer equip. Els Gerard Valentín, Mossa, Zahibo, Álex López, Juan Delgado, Perone, Ferran Giner, Perales i Uche van intercanviar impressions amb els joves jugadors del CD Riudoms, que els van rebre al seu camp de futbol. El Camp Muncipal de Riudoms també va acollir entrenadors i membres del club, que no es van voler perdre una visita tan esperada. I és que es tracta de l’última aturada d’aquesta temporada del Junts Província, una iniciativa que va posar en marxar el Nàstic per intentar acostar el club a tots els municipis del territori.