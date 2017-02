El club de patinatge del Nàstic aconsegueix 11 podis als Jocs Escolars

La cita va tenir lloc al Prat de Llobregat, on els resultats van certificar el bon inici d'any de la secció

La secció grana de patinatge va competir el passat cap de setmana en la segona i darrera jornada dels Jocs Escolars d'El Prat de Llobregat. Els rollers van sumar 11 podis, entre els 13 patinadors federats i els 14 de promoció que hi van participar.



Després dels resultats aconseguits en aquesta cita es certifica el bon inici d’any de la secció de velocitat. En federats cal destacar el paper de les prebenjamines, en unes curses molt lluitades on, finalment, Paula Espin es proclamava sots-campiona. En benjamí, Júlia Espin va creuar la meta com a campiona i Ona Rodríguez, ocupava la tercera posició. En infantil, Laura Lesmes pujava al tercer esglaó del podi, com també Omar Forcadell en sènior masculí.



Pel que fa a les categories de promoció, els podis aconseguits van ser per a Alicia Oteiza, tercera en promoció B. Mentre que en promoció C, el podi el van ocupar íntegrament les rollers del Nàstic; Micaela Puig com a primera, seguida de Dana Girald i Noa Iglesias. Finalment, en promoció D, Eric Rodríguez va ser segon i Pau Tomàs, quart, creuant la meta juntament amb el tercer classificant.



En la cita celebrada a El Prat de Llobregat, en federats també van participar: Aleix Pàmies, Julia Torres, Nicole Puig, Carla Plana, Ainoa Martín, Joel Martín, Jose Martinez, Maria Urbasos i Judith Peñas. En promoció, els patinadors van ser: Lucia Sanchez, Alba Sabaté, Àlex Farré, Judith Ruiz, Gabriel Ruiz, Juanita Camargo i Maria Garcia.



Després de la participació en els Jocs Escolars, l’equip ja escalfa motors per al Campionat de Catalunya que es celebrarà el dia 19, a Reus, i on participaran un total de 25 patinadors federats de totes les categories.