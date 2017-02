Bruno Perone s'ha guanyat el lloc al Nàstic sense fer soroll

El central, incorporació menys mediàtica de les quatre que ha realitzat el club, ha convençut amb notables

Va arribar sense fer soroll. El seu nom no havia aparegut en cap travessa, ni pel Gimnàstic de Tarragona, ni per cap altre equip de la Lliga Espanyola. Però algú va confiar en ell, i aquest va ser el club tarragoní. Emilio Viqueira, director esportiu grana, el va portar a prova. Vicente Moreno, llavors tècnic del Nàstic, el va acceptar sense cap tipus d’inconvenient. El club anava buscant futbolistes en altres posicions i ell, sense cap tipus de descans, entrenava i entrenava amb la il·lusió de poder rebre una resposta afirmativa al seu període de prova.



Aquesta, va arribar relativament aviat, i Perone es va convertir en nou jugador del Nàstic. El 12 de desembre, el central de 29 anys i de 195 centímetres d’altura va començar a entrenar a les ordres de Vicente Moreno. El 7 de gener, el jugador es va convertir en futbolista grana. Des de llavors, tot ha estat positiu per a Perone.



Sis partits en els quals ha pogut jugar, i en els sis ha estat titular. Juan Merino ha confiat en tot moment en ell i, des de l’arribada del tècnic andalús, Bruno Perone ha estat titular indiscutible. 540 minuts disputats de 540 possibles són un clar exemple del que s’ha guanyat un futbolista que ha arribat amb tota la humilitat del món, que mostra una gran seguretat defensiva i que té ganes de continuar a Tarragona més enllà de la finalització del seu contracte, que expira el 30 de juny d’aquest 2017.



Perone, tot i la seva alçada, és un jugador que demostra una gran agilitat. Tant en defensa de quatre com en defensa de cinc, la més utilitzada per Merino, ajuda als seus companys a millorar i motiva que les errades es minimitzin. Tot i això, la defensa del Nàstic segueix sent un dels seus punts febles.



En els sis partits disputats, ha vist dues cartolines grogues. El jugador no és excessivament dur, però s’ha mostrat contundent des de la seva arribada a Tarragona. No es complica la vida i, si ha de cometre una falta per impedir que el rival progressi, no té cap problema en fer-ho.



Set dianes ha encaixat l’equip amb Perone al camp, poc més d’un gol encaixat per duel. No són unes xifres excel·lents, però tampoc són excessivament negatives per a un equip que ocupa la darrera posició de la taula. Aquest dissabte, Perone serà titular si no hi ha cap contratemps, en una defensa en la qual hi tornarà Iago Bouzón, després de complir sanció.