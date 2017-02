Reus inaugura el cicle de caminades populars

Prop de 600 participants han completat la Vilaplana – Reus

Redacció

Actualitzada 12/02/2017 a les 19:21

Aquest diumenge Reus ha donat el tret de sortida al cicle de caminades populars, que comptarà amb cinc cites durant aquest 2017. La primera ha estat la Vilaplana – Reus, que ha comptat amb la participació de prop de 600 persones. A més, la organització posava a disposició dels participants un servei d’autocar des de la plaça de les Oques.



La caminada comptava amb dos recorreguts, un de poc més de 13km que sortia des de Vilaplana i un altre de poc més de 7km que sortia des de Maspujols, tres quarts d’hora després que es donés el tret de sortida al recorregut llarg. La plaça del Mercadal de Reus ha estat el punt escollit per a l’arribada dels participants.



Jordi Cervera, regidor d’esports de Reus, ha estat present en les dues sortides, acompanyat pel regidor d’esports de Vilaplana, Josep Bigorra, i per l’alcalde de Maspujols, Josep Rabascall.



El cicle de caminades popular està organitzat conjuntament per la regidoria d’esports de Reus i per Reus Esport i Lleure, amb la col·laboració de Tretzesports. Amb l’objectiu de fomentar l’activitat física amb una proposta de baix impacte com caminar, els organitzadors ofereixen incentius com sortejos i premis dels patrocinadors a aquells que presentin els comprovants de participació en les cinc cites establertes.