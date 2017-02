El Reus visita a un Numància en alça

Natxo González té les baixes de Pichu, López Garai, Albístegui i Chrisantus

El CF Reus visita aquesta tarda, a les 18 hores, l'Estadi de Los Pajaritos, en un duel que es presenta molt atractiu per la situació a la taula classificatòria de tots dos equips.



El Numància, després d'una impressionant ratxa, ha deixat enrere la zona de descens, i ara mira a dalt. Amb 33 punts, els mateixos que els de Natxo González, els sorians volen somiar ara amb la zona de promoció d'ascens.



El Reus, tot i que viatja amb tota la il·lusió del món, sap que tindrà una papereta difícil en aquest partit. Natxo González compta amb quatre baixes segures, més el dubte d'Alberto Benito, que està gairebé recuperat ja de la seva lesió. Precisament per lesió, no podran actuar futbolistes com Christantus i Álex Albístegui, mentre que els sancionats Pichu Atienza i López Garai tampoc podran concursar en el duel.



A la porteria, Edgar badia és insubstituïble, mentre que en defensa, en el carril dret, hi actuarà Campins. A l'esquerra, Ángel i, al centre, Babic i Olmo.



Tébar partirà com a titular a la medul·lar, amb Ramon Folch i, per davant, tot apunta que actuaran Carbia, Miramón i Querol. A dalt, Máyor recuperarà la titularitat.