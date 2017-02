La victòria no es pot resistir més

El CBT rep aquest dissabte, a les 20.15 hores, l'Ávila, en un partit amb moltes urgències

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 17:34

El Club Bàsquet Tarragona rep aquest dissabte a les 20.15 hores al Carrefour El Bulevar d'Àvila a la recerca d'una victòria que se li resisteix des de fa sis jornades.



Aquesta ratxa negativa ha portat a l'equip de Berni Álvarez a la penúltima posició de la lliga, amb només cinc victòries sumades. El CBT necessita tornar a guanyar aviat per reenganxar-se a la lluita per la permanència que ara mateix marca el CB L’Hospitalet.



Berni Álvarez té el dubte per al partit de Salim Gloyd que es va fracturar el nas durant l'entrenament del dimecres. També és baixa David Fernández, que segueix recuperant-se de la seva lesió a la mà dreta.



El club espera que l'afició sigui un factor clau que ajudi a la recuperació cebetista. Per aquest motiu, durant la setmana el CBT ha llançat, conjuntament amb el Nàstic, una promoció per als socis de les dues entitats. Els socis del CBT podran accedir gratis al partit del CBT, i viceversa.



Berni Álvarez, entrenador del CBT, ha valorat el duel del dissabte «com un partit vital per a nosaltres, necessitem guanyar i anem a intentar-ho amb totes les forces. L'entrenador del CBT és conscient de la dificultat del rival, un «Àvila dur físicament, que posa el nivell de contacte molt alt. A més, pressiona molt en la creació de joc, per això és important no tenir moltes pèrdues en primera línia, això ho castiguen molt». «Estem entrenant millor, recuperant ritme de la gent que ha estat fora per lesió i amb ganes de jugar en el Serrallo», ha manifestat Berni Álvarez sobre el seu equip.