La penya Orgull Grana deixa buit el seu lloc al Nou Estadi

No han entrat perquè els Mossos han impedit l'accés a un jove per incidents durant el Reus-Nàstic

Actualitzada 11/02/2017 a les 21:35

Un sector del Nou Estadi ha mostrat aquesta tarda, durant el duel Nàstic-Alcorcón, un aspecte realment pobre. El sector de Gol de Muntanya, on sempre s'ubiquen els socis d'Orgull Grana, estava completament buit.



Els joves d'aquesta penya han pres la decisió de no entrar al camp perquè un membre de seguretat li ha entregat una multa a un dels nois que es disposava a entrar al camp. Es tracta d'una sanció corresponent al CF Reus-Nàstic de la primera volta del campionat lliguer, quan hi va haver algun llançament d'ampolla abans de l'enfrontament.



A aquest jove, a més, se l'ha advertit que si entrava al camp seria sancionat novament. Els seus companys s'han solidaritzat amb ells i han decidit no entrar al camp.