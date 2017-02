Cop dur al CBT (61-71)

L'Ávila recupera els onze punts pels quals perdia al descans i acaba guanyant còmodament

Actualitzada 11/02/2017 a les 22:03

El Club Bàsquet Tarragona cau derrotat, 61-71, davant el Carrefour el Bulevar d’Àvila en un enfrontament que ha tingut dues parts molt diferenciades. En la primera, els tarragonins han estat molt superiors i, fins i tot, han marxat deu punts per sobre al descans. Després de l’aturada, no ha sortit absolutament res, i els blaus han patit una nova derrota.



Els blaus van ser molt superiors al rival durant la primera meitat. Tornava aquest CBT que oferia victòries als seus, aquest equip compromès ­–el compromís, de fet, mai l’ha perdut- i capaç de superar qualsevol adversitat.



Orion Outerbridge i Dani Martínez han comandat als de Berni Álvarez durant la primera meitat. Els dos han estat pràcticament –Dani totalment- perfectes en l’apartat d’encert de cara a cistella. Mentre que el nord-americà marxava al descans amb dotze punts i un llançament de dos i un triple fallats, Dani Martínez en sumava 13, amb tot encistellat.



20-10 ha finalitzat el primer quart, un resultat que, tot i que no havia de servir per relaxar-se, deixava clar que els blaus volien tornar a brindar una victòria als seus. Han mantingut les distàncies els tarragonins en el segon període, marxant al descans 43-32.



Després, però, tot s’ha girat en contra. Un Ferran Torres que ha fallat més de l’habitual, un Gallardo que no ha acabat d’entrar en joc, Dani Martínez que perdia alguna pilota de les que ell mai perd... És per citar algunes situacions, ja que no es pot culpabilitzar a cap dels jugadors locals en particular de la derrota.



Totes aquestes circumstàncies les ha anat aprofitant l’Àvila per acostar-se en el marcador, fins a arribar amb un empat a 48 punts a falta només de deu minuts per a la finalització del duel.



La inèrcia ha estat la mateixa en el darrer quart, quan el conjunt visitant ha aprofitat les errades del rival per acabar de sentenciar un partit que els de Berni Álvarez tenien molt encaminat, però que han acabat perdent amplament.