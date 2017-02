Merino: «No penso més enllà d'aquest partit»

Sergio Tejera, dubte pel partit de demà per problemes musculars

Juan Merino, entrenador del Nàstic, ha valorat aquest migdia el partit que haurà d'afrontar el seu equip aquest dissabte, a partir de les 18 hores, davant de l'Alcorcón. Per a l'andalús, «el partit contra l’Alcorcón és el més important en molt de temps. És molt més que una final per a nosaltres».



També ha tractat el més que probable canvi de sistema, ja que, donades les baixes i la situació de l'equip, segurament tornarà al 4-4-2 o al 4-2-3-1. «Podem jugar amb un sistema o amb un altre. Sí que és veritat que no tenim a alguns jugadors, i ells sí que saben com jugarem», ha manifestat en aquest sentit.



La pitjor notícia de cara al duel de demà seria la baixa de Sergio Tejera en el centre del camp. El futbolista no ha acabat l'entrenament, i és dubte de cara al duel. En aquest sentit, Juan Merino ha detallat que «no el descartem. Té un petit problema a nivell muscular. Ell volia seguir entrenant, però l’hem aconsellat que és tracti. Demà valorarem com està». «No penso més enllà d’aquest partit» ha volgut deixar ben clar també.



Finalment, Merino ha parlat sobre la urgència de contractar un lateral dret. «Si ve un lateral dret que és al mercat, millor. Si no disposem d’aquest jugador, buscarem la situació a casa. El club està fent tot el possible al respecte», ha finalitzat.