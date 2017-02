L'Alcorcón és l'equip que menys gols marca a la Segona Divisió A

El Nàstic rebrà demà els madrilenys amb la idea d’aprofitar el seu baix potencial ofensiu; 19 dianes ha marcat en 24 partits

Actualitzada 09/02/2017 a les 19:52

Ja no importa quin sigui el rival al qual ha d’enfrontar-se el Gimnàstic de Tarragona. Tot i això, els tarragonins no han de deixar d’estudiar al mil·límetre al pròxim oponent, per tenir les màximes oportunitats de sortir victoriós del següent encontre.



Aquest dissabte, a les sis de la tarda, l’Alcorcón visitarà el Nou Estadi. El quadre madrileny, que no fa gaire semblava abocat a la zona baixa de la taula classificatòria, ha reaccionat lleument i s’ha col·locat en la catorzena posició a la classificació, amb 29 punts, quatre per sobre de les posicions de descens a Segona Divisió B.



L’Alcorcón ha aconseguit reaccionar gràcies a la fortalesa que ha guanyat a casa però, sobretot, al fet d’haver entès que ha de guanyar de la manera que sigui. El quadre madrileny ha començat a fugir del futbol que proposava a principis de temporada, i ara aposta per una forma de jugar molt més pràctica i senzilla.



Ara bé, el rival de demà del Nàstic continua tenint un gran punt feble, com és el seu encert de cara a porteria. Amb diferència, l’Alcorcón és l’equip, de tots els de Segona A, que menys gols marca. 19 dianes anotades en 24 partits disputats són massa poques, però els salva el fet d’haver encaixat només 25 gols, un dels millors registres de tots els equips que freqüenten la mitja part de la taula classificatòria.



Un d’aquests 19 gols anotats el va marcar el quadre madrileny a la quarta jornada lliguera, quan el Nàstic va visitar Santo Domingo. Aquell partit és un dels millors que el Nàstic ha disputat fins a la data. Un enfrontament en el qual l’equip que llavors entrenava Vicente Moreno va merèixer guanyar, però va acabar perdent.



Si no hi ha canvis de darrera hora, els madrilenys es plantaran a Tarragona amb un clar 4-4-2. David Rodríguez i Óscar Plano són els dos futbolistes més perillosos de l’Alcorcón, dos jugadors que són capaços de guanyar partits amb jugades individuals, i que hauran d’estar molt vigilats pels defensors de l’equip de Juan Merino, que segurament tornarà al sistema de quatre defensors.