Atletes de Cambrils es queixen de la «invasió» que pateixen per part del futbol

El 'Mundialito' de futbol base, que es disputarà del 8 al 16 d'abril, els limita l'activitat esportiva

Redacció

Actualitzada 10/02/2017 a les 17:17

Atletes de Cambrils s'han queixat de la «invasió» que, segons ells estan patint per part d'esportistes que practiquen d'altres activitats esportives. Concretament, es refereixen al futbol, i a una competició concreta, el 'Mundialito' infantil de futbol, que es desenvoluparà dels dies 8 a 16 d'abril d'aquest 2017.



Tot i que el torneig no veurà la llum fins d'aquí a dos mesos, atletes han alertat a les xarxes socials que el seu perjudici va més enllà. Segons detallen, des de 31 de gener fins al 12 de març, no tindran «disponible el camp d'herba de la pista d'atletisme. Únicament podrem utilitzar carrers, zones de llançament i salts».



Però el que sembla més greu, és que «del 3 de març a l'1 de maig no estarà disponible tota la pista d'atletisme». «Deixar-nos quatre meses sense pista i sense alternativa suposa un greu perjudici per a ells», ja que alguns atletes es quedaran sense lloc per poder entrenar, s'ha hagut d'anul·lar l'estada atlètica de la Selecció de Guipúscoa, s'ha anul·lat l'arribada d'un grup d'Alt Rendiment francès, entre d'altres perjudicis.



Finalment, en l'escrit a xarxes, deixen clar que «volem que se sàpiga que a Cambrils només existeix el futbol en perjudici de la resta d'esportistes. Cambrils s'uneix als municipis on l'atletisme és un plat oblidat».