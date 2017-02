Insulta a un delegat territorial per ajornar 30 minuts una partida

Li va dir «capullo», tot i que el jugador assegura que no és un insult

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 12:02

Un jugador d'escacs ha estat sancionat sense poder jugar a la Lliga 2017 d'aquesta modalitat esportiva després d'uns fets que van succeir el 27 de novembre del 2016 durant la disputa del Campionat Territorial de Tarragona.



L'àrbitre del torneig, Manolo Navarro, i el director del Campionat, Ferran Torta, van decidir ajornar el torneig a causa de les fortes pluges que es van produir a la zona on s'estava disputant la competició.



El jugador, amb codi 9549, però el nom del qual no ha transcendit, va «proferir insults en veu alta contra el delegat», segons apunta la resolució del Comitè d'Apel·lació sobre aquest incident. Apel·lació es va reunir perquè el jugador i el seu club, el Club d'Escacs Juneda, van presentar un recurs en entendre que la paraula «capullo» no és un insult, sinó que significa «novato». «Si hagués volgut insultar-lo, hauria utilitzat la paraula capoll, que sí és un insult», segons resa la resolució d'Apel·lació.



El CE Juneda demana que no se l'exclogui de la Lliga 2017, encara que la resolució deixa clar que, tot i que el campionat fos territorial, i es disputés a Tarragona, la sanció té validesa també per a l'altra competició.



En l'esmentat acord també queda clar que el delegat federatiu i l'àrbitre «tenien la potestat d'ajornar la ronda davant d'una força major, d'acord amb el Reglament General de Competicions» i que els «insults propinats estan immersos en la qualificació d'infraccions greus, d'acord amb allò estipulat a l'article 12 del Reglament de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Escacs».