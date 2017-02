Els jugadors del Nàstic fan costat als equips base

Els futbolistes del primer equip apadrinen els 40 equips grana

Redacció

Actualitzada 08/02/2017 a les 20:31

Els jugadors del Gimnàstic de Tarragona han iniciat aquest dimecres les primeres visites als diferents equips del futbol base nastiquer. Cada grup de jugadors serà el padrí de cadascun dels 40 equips que conformen el planter. El present i el futur esportiu del conjunt tarragoní s’han unit al llarg d’aquesta tarda al camp de gespa artificial de les instal·lacions del Nàstic. El jovent i els futbolistes professionals han compartit una estona d’entrenament i, sobretot, diversió pel futbol.



Reina, Gerard, Xavi Molina, Zahibo, Madinda, Àlex López, Jean Luc, Suzuki, Cordero, Barreiro, Tejera i Dimitrievski, han estat els futbolistes que han participat en els entrenaments de l’aleví B i C; benjamins A, B, C i Sansa. Aquest dijous, la resta de la plantilla, incloent el cos tècnic, faran la sessió amb més equips del futbol base. Un cop finalitzada aquesta primera visita, els jugadors grana seguiran interactuant i fent les visites de manera periòdica als respectius equips apadrinats.



Aquesta iniciativa del Gimnàstic de Tarragona vol apropar el primer equip amb la resta de conjunts del futbol base, per tal de crear vincles i compartir tots junts el sentiment grana. D’aquesta manera, la canalla del planter pot conèixer de prop als seus ídols i, recíprocament, intercanviar opinions i experiències de la pràctica del futbol per tal d’afrontar de la millor manera els entrenaments i els partits de totes les plantilles de futbol.