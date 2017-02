El Gimnàs Koryo de Reus obté dos bronzes al III Open Internacional d'Aragó

El campionat va tenir lloc aquest cap de setmana a Saragossa

Redacció

Actualitzada 06/02/2017 a les 11:19

Saragossa va acollir el passat cap de setmana el III Open Internacional d’Aragó de Taekwondo, que va superar els 1.000 competidors entre categories Cadet, Junior i Sénior. El Gimnàs Koryo de Reus hi va participar amb 4 competidors en categoria Cadet, dos dels quals van aconseguir la medalla de bronze.



José Mª García y Blai Hernández van ser els dos participants del gimnàs reusenc que va obtenir la medalla de bronze. També hi van participar Loris Ribreau i Hugo Domínguez a un bon nivell, tot i que no van aconseguir medalla. També del Gym Koryo de Reus va participar com a Àrbitre Munidal Adrià Bareas.