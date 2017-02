Natxo González: «Veurem al millor Getafe»

L'entrenador del CF Reus no desvetlla si Tébar entrarà a la convocatòria

Actualitzada 03/02/2017 a les 17:58

Natxo González, entrenador del CF Reus, té clar que el rival que rebran aquest diumenge, a les 18 hores, és un club de gran entitat i nivell. «No hi ha cap dubte ni és res nou el poder d’aquest equip. L’any passat jugava a Primera, i ara busca l’ascens. És un dels tres equips més poderosos de la categoria».



Tot i que els madrilenys arriben després d'una ratxa de tres partits sense guanyar, el tècnic del conjunt reusenc avisa que «és un equip amb força experiència, i aquesta petita ratxa està dins de la normalitat a la categoria. Veurem al millor Getafe».



No ha volgut desvetllar Natxo González si el fitxatge del mercat d'hivern, Marcos Tébar, entrarà a la convocatòria. «Veurem si entra o no entra», ha dit al respecte.



Sobre els objectius del seu equip, ha remarcat que «en aquesta segona volta havíem de ser més fiables com a locals, i aquest és un repte il·lusionant. Tenim la il·lusió de sempre, i més actuant com a locals i davant de la nostra gent».