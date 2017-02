Més de 400 nens del Vendrell participaran en el Barçakids

El projecte el desenvolupa la Fundació del FC Barcelona

03/02/2017

Fins al 17 de febrer el programa d’esport i valors Barçakids està instal·lat al Vendrell, i hi participaran uns 400 alumnes de les 8 escoles de primària del municipi: l’escola Marta Mata, l’escola Àngels Garriga, l’escola Pau Casals, l’escola Sagrat Cor, l’escola Àngel Guimerà, l’escola Pla de Mar, l’escola Teresina Martorell i l’escola Els Secallets.



Barçakids és un projecte desenvolupat per la Fundació del FC Barcelona dirigit als nens i nenes de 6 a 12 anys, que pretén fomentar i consolidar el sistema de valors dels infants a través dels principis pedagògics de l’esport i del joc i de la participació activa i inclusiva.



El seu programa escolar itinerant està dirigit als centres educatius de primària, i el curs 2016-17 assoleix la seva cinquena edició. Tot aquest temps hi han participat escoles d’arreu de Catalunya. Un equip d’educadors especialitzats, amb el suport de l’Edukit (centre de recursos mòbil), dinamitza tot el seu contingut en les seves diferents fases de l’activitat.