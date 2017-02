Juan Merino: «No descartem una altra incorporació»

L'entrenador del Nàstic espera trobar un bon carriler dret sense fitxa

Actualitzada 03/02/2017 a les 13:58

Juan Merino, entrenador del Nàstic, ha explicat aquest migdia el no fitxatge d'Isaac Carcelén, lateral dret del Saragossa que havia d'arribar cedit, però que a darrera hora es va fer enrere. «Crèiem que podria venir el jugador. Jo em vaig posar en contacte amb ell per Whatsapp, i ja vaig saber que no vindria», ha manifestat el tècnic.



Tot i això, Merino no tanca l'arribada d'algun futbolista, ja que «Emilio –Viqueira, el director esportiu– està mirant algun jugador que estigui lliure de fitxa o sense equip. No descartem que vingui alguna incorporació, ja que li pot passar alguna cosa a Gerard. A Suzuki, de carriler, no el veig. Potser sí a Lobato, o a Jean Luc, amb la dificultat que tindrien per defensar».



Pel que fa al partit d'aquest diumenge, al Ciutat de València contra el Llevant, el tècnic continuarà tenint la baixa de Lobato, lesionat, i d'Stephane Emaná, amb molèsties causades per un cop durant l'entrenament del divendres de la passada setmana. «Stephane encara té certs problemes. Avui ha entrenat al mateix nivell que el grup, però és dubte pel partit. I Christian, pel que estem veient, ja estarà disponible de cara a la setmana vinent», ha detallat l'andalús.



Pel que fa a l'equip en general, Juan Merino ha apuntat que «crec que estem en un bon moment anímic i de treball. El Llevant ha guanyat nou partits dels onze que ha jugat a casa, però som capaços de competir amb qualsevol rival». Com sempre, Juan Merino ha catalogat el partit de «final»: «Venien de sis victòries consecutives. Guanyen per la mínima, però guanyen. Venen d’una derrota i, sempre que algun equip ve de perdre, arriba alerta. Per a nosaltres és una final més».