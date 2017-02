El Valfago Salou es corona a les piscines del Sant Jordi

Arantza Martínez va ser la millor en benjamines

Redacció

Actualitzada 03/02/2017 a les 19:36

El Valfago Salou va sortir victoriós en la primera jornada de figures del Campionat de Catalunya, celebrat a les piscines del Sant Jordi, a Barcelona.



En benjamí nivell 2, es va classificar en primera posició Arantza Martínez, i Paula Naranjo va ser tercera. La quarta posició va ser per a Anna del Arco, la sisena per a Teo Martell, la setzena per a Aïda Gallego, la 17a per a Sofia Balcells, la 64a per a Ona Jacob i la 65a per a Júlia Fernàndez.



En nivell 1, Carlota Vigo va ser 36a i Aisha González, 48a.