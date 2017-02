El CBT vol sorprendre al Granada

Berni Álvarez recupera efectius pel partit d'aquest dissabte a les 18.30 hores

Redacció

Actualitzada 03/02/2017 a les 18:35

El Club Bàsquet Tarragona visita aquest dissabte, a les 18:30 hores, la difícil pista del Coviran Granada, on els blaus busquen donar la sorpresa en una de les pistes més complicades de la competició contra el principal candidat a l'ascens.



La bona notícia pels interessos dels tarragonins és que recupera efectius pel partit. Orion Outerbridge ha entrenat amb normalitat durant la setmana i podrà jugar. Ferran Torres també ha estat entrenant amb la resta de l'equip i estarà a la disposició de Berni Álvarez.



El CBT arriba al duel amb la il·lusió de poder revertir una dinàmica negativa que persegueix a l'equip en els últims cinc partits. L'escenari és el més complicat possible, però l'equip ha entrenat bé durant la setmana i confia en les seves possibilitats per donar la sorpresa.



El Covirán Granada és el club amb major pressupost de la categoria, un equip confeccionat amb l'objectiu d'ascendir a LEB Or, i que recentment s'ha coronat campió de la Copa LEB Plata, guanyant a casa seva a Fundación Alicante.



Berni Álvarez, entrenador del CBT, creu que el «Granada és la millor plantilla de la lliga, arriben amb molta il·lusió i poden ficar molta gent al pavelló. Tot això fa que sigui un partit molt complicat». Respecte al seu propi equip, l'entrenador del CBT comenta que «estem amb moltes ganes de competir contra un bon equip i poder lluitar per la victòria». No obstant això, Berni Álvarez creu que «també volem plantejar la setmana en clau de recuperació. Tenim jugadors com Orion o Ferran que s'han anat incorporant a poc a poc. Volem competir i recuperar jugadors».