La 6a Marxa dels Castells del Baix Gaià reuneix a 500 participants d'arreu de Catalunya

La prova va acabar amb la tradicional Calçotada Popular al Parc del Comunidor

Redacció

Actualitzada 30/01/2017 a les 19:54

Un total de 500 participants provinents de 74 municipis d’arreu de Catalunya van participar a la a 6a Marxa dels Castells del Baix Gaià d'aquest cap de setmana a Altafulla. El regidor d’Esports i Activitat Física, Jaume Sànchez, ha qualificat d'«èxit rotund» la prova. Pel que fa a la valoració dels participants, l’edil d’Esports ha destacat la «satisfacció» amb la qual marxaven, i la bona organització del voluntariat que fa possible el bon desenvolupament de la prova. Els participants també han cregut que l'organització respecte els avituallaments i les indicacions era molt bona, i destaquen principalment el recorregut posant èmfasi a l’entorn natural i paisatgístic, així com també al llegat patrimonial, com són els castells i la resta d’elements de la vida rural que es troben a llarg de la marxa.



La marxa combina l’esport, la cultura, i el lleure i uneix els castells d’Altafulla, Tamarit, el Catllar, la Riera i Ferran en un recorregut de prop de 27 quilòmetres.



L’organització ha anat a càrrec de l’Ajuntament d’Altafulla i Athletic Events, i ha comptat amb la col·laboració del grup Atletes d’Altafulla, la Penya Ciclista Altafulla, Altafulla Bloc, Athletic Events, Tarragona 2018, Altafulla Ràdio i la Geladeria La Perla d’Altafulla.