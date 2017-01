Comença la competició oficial del Nàstic eSports en les lligues virtuals VFO

PS4 – Segona divisió

XBOX – Segona divisió

PC – Primera divisió

Aquest dilluns 30 de gener, comença la Liga Virtual Football Organization (VFO) amb el format 11 contra 11 de Clubs Pro de Fifa 17 en les plataformes de PC, PS4 i XBOX. Tots els partits es jugaran a les 23:10 hores i es podran seguir en directe online a través dels canals de Youtube i Twitch de cada plataforma.Els enfrontaments de les tres primeres jornades, que es juguen aquesta setmana, són els següents:30/01/17 - 23.10 h. - Nàstic eSports vs FC Mayango31/01/17 - 23.10 h. – Respect FC vs Nàstic eSports01/02/17 - 23.10 h. – Ucam eSports Club vs Nàstic eSportsEs podran veure online a la seguent adreça:30/01/17 - 23.10 h. - Messias FC vs Nàstic eSports31/01/17 - 23.10 h. - Nàstic eSports vs HakasFCH01/02/17 - 23.10 h. - Nàstic eSports vs PAM eSportsEs podran veure online a la seguent adreça:30/01/17 - 23.10 h. - Nàstic eSports vs Lenovo Legion31/01/17 - 23.10 h. – Real Betis Esports vs Nàstic eSports01/02/17 - 23.10 h. - Nàstic eSports vs CD Lugo eSportsEs podran veure online a la seguent adreça: