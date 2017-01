Roben a un àrbitre a Torredembarra durant un partit de benjamins

El club lamenta els fets i culpa a l’Ajuntament del succeït

Redacció

29/01/2017

Un àrbitre de futbol va ser objecte, aquest dissabte, d’un robatori a les instal·lacions esportives de Torredembarra. Mentre ell estava dirigint un partit de benjamins, algú va entrar al seu vestidor i li va robar objectes personals. Va ser durant la derrota de l’equip B de la UDT davant del Creixell, per 2 a 5.



El col·legiat va marxar molt enfadat a casa, una situació molt normal tenint en compte el que li havia succeït. L’àrbitre, Juan Francisco Varela Guerrero, no va deixar reflectit res a l’acta, ja que en partits d’aquestes categories no s’acostuma a escriure res que no siguin alineacions, canvis, gols i targetes.



Des del club torrenc lamenten la situació, tot argumentant que «demanem disculpes a l’àrbitre pel furt», i en culpen a l’Ajuntament: «Hem insistit en diverses ocasions a la regidoria la importància de tenir una persona encarregada del camp, però no tenim resposta».