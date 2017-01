Albert Torres i Aina Picas guanyen la dotzena Duatló-Cross de Vila-seca

La Torre d’en Dolça es converteix en el centre neuràlgic d’aquest l’esdeveniment, que ha finalitzat amb una gran botifarrada

Redacció

Actualitzada 29/01/2017 a les 18:39

Com sempre, la Duatló-Cross Popular de Vila-seca ha acabat sent un èxit, tant de participació com pel que fa a tot el que envolta a aquesta prova atlètica.



En el que és estrictament competitiu, la cursa incloïa un primer tram de quatre quilòmetres de cursa a peu, 10 quilòmetres en bicicleta tot terreny i dos quilòmetres més a peu, al voltant de la Torre d’en Dolça, centre neuràlgic de la competició.



Els més ràpids en arribar a meta, en categoria masculina, van ser Albert Torres, amb un temps de 46’24; Marc Bové, que va completar el recorregut en 47’49; i Marc Cirera, que ho va fer en 48’14. En categoria femenina, la millor de totes va ser Aina Picas, que va arribar a meta en un temps de 53’33. Van completar el podi d’honor Alicia Sánchez (58’48) i Laura Pérez (1.03’10), que van ser segona i tercera, respectivament.



Va ser una gran festa esportiva que, a més, va comptar amb altres activitats, per amenitzar la vetllada i perquè no es tractés únicament d’una cursa a l’ús, sinó perquè familiars i amics en poguessin gaudir. Per aquest mateix motiu, després de la cursa es va desenvolupar una Rustic Party, que tenia una botifarrada com a acte estrella. Des de l’organització de l’esdeveniment es mostren molt contents de com va anar la cursa, i ja esperen la pròxima edició, la de l’any que ve, que serà la tretzena.