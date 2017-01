La Camerún de Djetei segueix endavant a la Copa Àfrica

Ha passat davant Senegal en els penals

Redacció

Actualitzada 28/01/2017 a les 23:00

Mohammed Djetei encara no torna cap a Tarragona. La seva selecció, Camerún, ha passat a les semifinals de la Copa Àfrica davant Senegal i, per tant, el central del Nàstic haurà de seguir concentrat amb el seu combinat nacional.



El partit Senegal-Camerún ha acabat 0-0, encara que els camerunesos han guanyat en la ronda de penals, 4-5.



Djetei no ha jugat cap minut, però sí que ho ha fet Ondoa, porter del Nàstic cedit al Sevilla Atlètic, que ha disputat tot el partit amb els camerunesos.