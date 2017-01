L'ascens grana a Segona, protagonista a l'Offside Fest de Barcelona

‘Fins al final’ es projectarà al IV Festival Internacional de cinema documental de futbol

Barcelona acollirà, del 16 al 26 de març, la quarta edició de l’Offside Fest, el Festival Internacional de cinema documental de futbol, que comptarà amb projeccions als cinemes Maldà i a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm. D’entre els documentals d’arreu del món que es podran veure en destaca ‘Fins al final’, un film sobre l’ascens del Nàstic a Segona Divisió.El documental, dirigit per Ricard Cabayol i Xavier Menal i que compta amb la producció de l’empresa tarragonina Evenfilms, competirà en la secció nacional del festival. Dins d’aquesta categoria també s’hi inclouen dos films de producció espanyola: ‘Alén Do Cosmos’, que relata la vida del gallec Santiago Formoso que va jugar als Estats Units; i ‘The other kids’, documental sobre un nen ugandès que somnia ser com Fernando Torres.‘Fins al final’ retrata, des de l’interior, com es va viure l’ascens del Gimnàstic de Tarragona un any després d’haver caigut contra el Llagostera en la ronda definitiva del playoff. El club, l’afició i la ciutat aporten diferents punts de vista sobre com va ser i quin va ser l’impacte d’aconseguir disputar la Segona Divisió per part del conjunt grana. Al documental hi han participat diversos artistes tarragonins, com Francesc Fonoll, encarregat de la música.A més d’aquest film tarragoní a l’Offside Fest 2017 s’hi podran veure una quinzena de documentals d’arreu del món. Els primers abonaments per al festival ja estan a la venda, i més endavant es podran comprar entrades per cadascun dels passes. ‘Fins al final’ es podrà veure el dijous 23 de març a les 18:30h als cinemes Maldà. A la pàgina web www.offsidefest.com s’hi pot trobar tota la informació sobre el festival i el documental.