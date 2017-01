Jean Luc i Madinda, fora de la convocatòria pel duel contra l'Osca

Jean Luc no entra a la convocatòria.

El Nàstic busca tres punts contra els aragonesos al Nou Estadi (18 hores)

Actualitzada 27/01/2017 a les 18:02

Sorpresa a la convocatòria de Juan Merino pel duel d'aquesta tarda entre el Nàstic i l'Osca, al Nou Estadi (18 hores).



L'entrenador del Nàstic ha deixat fora de la llista de 19 convocats a Jean Luc i a Lévy Madinda, dos jugadors titularíssims des del moment en què van arribar a Tarragona.



Han estat 19 els futbolistes convocats perquè, tal com va destacar ahir el mateix entrenador del Nàstic, Stephane Emaná va patir un cop durant l'entrenament de divendres que el podria impedir jugar davant de l'Osca.



A més, Merino podria tornar a utilitzar el 4-2-3-1. De baixes, l'entrenador grana en tindrà dues, i considerables. Cristian Lobato encara no està recuperat de les seves molèsties i, a banda, Sergio Tejera està sancionat.



Així les coses, l'onze escollit per Juan Merino el podrien formar Manolo Reina a la porteria; Suzuki, Iago Bouzón, Perone i Mossa en defensa; Luismi i Cordero en el doble pivot; José Carlos, Muñiz i Achille Emaná a la línia de mitges puntes; i Manu Barreiro a la punta d'atac.



Tornaran a la convocatòria Xavi Molina, que s'ha recuperat de la seva lesió, i Uche i Juan Delgado, després de complir sanció.