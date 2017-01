El CBT cau en el derbi davant de l'Hospitalet (73-77)

Salim, MVP del partit en anotar 38 punts

Redacció

Actualitzada 28/01/2017 a les 21:36

El partit d’aquest vespre al Serrallo es plantejava com un dels més importants de la temporada, per tal de definir el devenir de l’equip en el que queda de lliga. CBT i Hospitalet, amb un balanç de 5 victòries i 12 derrotes. El tècnic Berni Álvarez recuperava Marc Giménez però perdia Orion Outerbridge per lesió. Els de Tarragona han trobat en Salim, amb 38 punts i 42 crèdits de valoració, el seu millor home, però no han pogut evitar la desfeta en un dels partits clau del que resta de competició (73-77).



El CBT ha començat el partit amb una intensitat que havia quedat oblidada en setmanes anteriors, anotant-se un parcial de 5-0 només començar. La defensa blava forçava els errors dels visitants i ofegava el seu atac amb una pressió a tota la pista. Tot i no trobar-se còmode en els primers minuts de joc, L’Hospitalet ha sabut trobar el camí per igualar el partit a 8 punts a falta de poc més de tres minuts per finalitzar el quart. A les acaballes d’aquests primers deu minuts és quan L’Hospitalet ha aconseguit el seu màxim avantatge, +4, quedant en dos després d’una bona jugada d’Oriol Besora (10 – 12).



El segon període no podia començar millor. Tres triples consecutius, un de Diego i dos de Salim, per tornar a portar el marcador del costat blau (19 – 16). El CBT tornava a ser el de l’inici de partit, el que deixava sense idees l’atac del seu rival. Amb el partit igualat a 24 punts calia tornar a defensar intensament des de primera línia per recuperar de nou el que L’Hospitalet, a poc a poc, havia anat guanyant. Una molt bona defensa blava no deixava creuar la línia del mig del camp i Salim agafava el lideratge del seu equip a nivell ofensiu.



El partit ha tornat del descans de la mateixa manera de la que s’hi ha arribat, amb molta igualtat. Tot el que s’aconseguia en un costat del camp era ràpidament respòs de la mateixa manera a l’altra banda. Fins que s’ha arribat a l’equador d’aquest quart i el CBT ha posat una marxa més. Controlant el rebot defensiu i apretant les línies de passada és com ha aconseguit una renda de +6, la màxima fins al moment (47–41). Mentrestant, Salim seguia amb el canell entonat i aconseguia dos triples consecutius més pel seu equip per ampliar la diferència fins als 10 punts. Però en aquest final de quart, L’Hospitalet no es rendia i es posava a dos punts acabats els deu minuts (55–53).



El partit tornava a la igualtat a falta només del darrer període. L’Hospitalet venia de remuntar deu punts en un vist i no vist, i mantenia la dinàmica a principi de quart. Portava la diferència als 5 punts, però no comptaven que avui era el dia de Salim. El 2 del CBT anotava els tres tirs lliures i Nil igualava el marcador a 62. Quedaven 5 minuts per finalitzar el partit i els nervis s’apoderaven de la grada. Menys de Salim, que amb un altre triple, posava els seus a un punt (69–70) a falta de dos minuts. El CBT ho tenia a tocar però un triple dels visitants a falta de 23 segons posava un 71–76 insalvable per falta de temps. Els blaus ho han intentat fins a ’últim instant però han acabat caient per 73–77.