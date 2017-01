Stephane Emaná, quart millor jugador de la jornada

El porter de l'Oviedo Juan Carlos s'ha emportat el guardó

Redacción

Actualitzada 27/01/2017 a les 09:54

Juan Carlos, porter de l'Oviedo, ha estat escollit per als aficionats com a millor jugador de la 22a jornada de la Segona Divisió A, en l'enquesta que realitza la Lliga de Futbol Professional a la seva web.



En aquesta tria, en la qual es podien escollir a cinc jugadors, també hi era Stephane Emaná. El davanter del Nàstic va ser l'autor de dos dels tres gols del seu equip, però no ha estat suficient per derrotar a Juan Carlos.



El meta de l'Oviedo ha aconseguit el 79% dels vots; l'extrem del Tenerife Amath, el 10%; Joselu, punta del Lugo, el 5%; Emaná el 4%; i tanca la classificació i david Navarro, de l'Alcorcón, el 2%.