Juan Merino: «A l'equip el veig content, amb ganes»

Xavi Molina entrarà a la convocatòria i Stephane Emaná és dubte fins a darrera hora per un cop

Actualitzada 27/01/2017 a les 13:44

Juan Merino, entrenador del Nàstic, es mostra molt satisfet per com està responent l'equip des de la seva arribada. Cinc punts de nou possibles a nivell numèric i bones sensacions en general. De fet, l'andalús veu a «l'equip content, amb ganes».



Merino ja té clar com jugar-li a l'Osca, rival que demà visitarà el Nou Estadi (18 hores). De moment, el tècnic ha explicat en la roda de premsa prèvia al duel que convocarà a 19 futbolistes, ja que Stephane Emaná ha patit un cop durant l'entrenament d'avui que l'ha impedit finalitzar la sessió. El que sí estarà entre els 18 convocats és Xavi Molina, completament recuperat de les seves molèsties, contràriament a Lobato, que continua en el dic sec. «Ha entrenat sol, és molt bon professional», assegura Merino sobre el mateix Lobato.



També tornaran a estar disponibles, després de complir sanció, Uche i Juan Delgado, dos davanters més, una demarcació que, segons l'entrenador del Nàstic, està molt ben coberta: «Beneït problema. Tenim força davanters, i fins a sis jugadors poden jugar en punta».



Merino també ha repassat la situació en el mercat de fitxatges, descartant tota arribada que no sigui la d'un carriler dret. «Cada vegada estic més content amb la plantilla que tinc. L'única demarcació on hi estem donant voltes és la de carriler dret, ja que en un sistema amb tres centrals i dos carrilers només tenim a Gerard Valentín a la dreta», detalla el tècnic.



Pel que fa a sortides, l'única que està prevista, sempre segons Juan Merino, és la de Zahibo. «S'està parlant amb ell», reconeix l'entrenador, qui afegeix que «sempre que estigui aquí s'ha de comportar com un professional, que és el que està fent».