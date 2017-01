El CF Reus comunica a Rafa García que no compta amb ell

El club li ha aconsellat que es busqui equip, ja que no disposarà dels minuts que necessita

Actualitzada 27/01/2017 a les 18:33

El CF Reus no està tancat al mercat d'hivern. Ni molt menys. El club està valorant la possibilitat de fitxar un centrecampista o un davanter, depenent de les oportunitats que presenti el mercat.



Però, si arriba algun futbolista, algun altre haurà de sortir. L'escollit pel club és Rafa García, centrecampista que no està gaudint dels minuts que esperava i que ja coneix les intencions del club. El CF Reus li ha comunicat que el millor seria que es busqués equip, ja que a l'entitat que presideix Xavier Llastarri no gaudirà dels minuts esperats.



Encara resten alguns dies pel tancament del mercat d'hivern, i el CF Reus, tot i que encara no n'ha pres part, podria acabar sent-ne un dels grans protagonistes amb algun fitxatge d'última hora.