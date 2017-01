Posada de llarg dels 300 futbolistes de la base del CF Reus Deportiu

El club va exhibir promeses a la gespa en el descans del CF Reus-Mallorca del passat diumenge

L’entitat roig-i-negra va aprofitar el passat diumenge, en el descans del CF Reus-Mallorca, per celebrar la posada de llarg de la seva base, que va exhibir-se, amb els 17 equips i prop de 300 jugadors i tècnics que la conformen, a la gespa de l’Estadi. Les promeses del club de la capital del Baix Camp van tenir uns minuts per a exhibir-se abans la represa no donés continuïtat a un matx que la primera plantilla acabaria acomiadant en taules, gràcies a la diana de Máyor al minut 75.



Abans de saltar al terreny de joc per realitzar-se l’habiatual fotografia de família que immortalitzava enguany els integrants de la base roig-i-negra en la temporada 2016-17, petits i joves futbolistes van posar color a l’Estadi en ocupar tot un dels gols, que va vestir-se del roig-i-negre de les equipacions per acabar de fer costat al CF Reus en aquest enfrontament complicat amb tot un Mallorca, l’inici de la segona volta.