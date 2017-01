No retiris la mirada de la pantalla en aquest descens de vertigen

Dan Atherton porta a l'extrem un descens en BTT impossible per a la majoria d'éssers humans

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 12:01

Dan Atherton s'ha tornat a superar. Aquest boig de la BTT de 35 anys ha realitzat un descens impossible per a gairebé tota la resta d'éssers humans.



L'esportista britànic ha captat en un vídeo tot el descens, que dura uns tres minuts i mig, i on se li escolta la respiració en tot moment.



En molts moments, sembla que ha de caure de la seva bicicleta. Descobreix tu mateix com acaba la seva aventura.