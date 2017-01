Ningú veu més targetes grogues que el Nàstic

Al conjunt tarragoní li han assenyalat 73 cartolines de color groc, per les 68 de l’Almeria i les 66 de l’Osca

El Gimnàstic de Tarragona és l’equip, de tots els que militen a la Segona Divisió A, que ha vist més cartolines grogues en el que va de temporada.

El conjunt que ara entrena Juan Merino ha estat el més castigat en aquest aspecte pels col·legiats. En algunes ocasions, merescudament però, en d’altres, sense tenir la raó. El fet és que el Nàstic ha rebut 73 targetes grogues en els 22 enfrontaments que ha disputat fins ara. Són 3,32 cartolines de mitjana, una xifra molt elevada i que es distancia molt de la resta d’equips de la categoria de plata.



De fet, l’Almeria, segon en aquesta classificació de cartolines, n’ha vist 68 de grogues en els mateixos partits. Dóna la casualitat que els dos pitjors equips de la categoria de plata a nivell classificatori són també els que més targetes de color groc han vist en el que va de campanya. Completa el podi d’honor l’Osca, pròxim rival del Nàstic, que ha vist 66 targetes en el que va de temporada. A l’altra banda, apareix un Numància que és el conjunt al qual li han ensenyat menys cartolines, amb 39 en els mateixos 22 enfrontaments.



Moltes de les targetes vistes pel Nàstic han estat més que merescudes. De fet, el conjunt grana ha viscut enguany ja una dotzena d’expulsions, les quals han motivat que en molts enfrontaments han hagut d’anar a remolc. Ara bé, també hi ha d’altres cartolines que no haurien d’haver-se afegit a aquest comptador.



El Nàstic de Tarragona, en alguna ocasió, no ha trobat el seu millor aliat en el col·legiat del partit. En aquella frase tan famosa en el món del futbol que diu: «Que l’àrbitre no em doni res, però que tampoc em tregui res», l’equip no ha trobat la justícia reclamada i ha vist com sortia perjudicat.



Ara bé, el club no ha parlat en cap moment públicament sobre els àrbitres. Mai s’ha queixat d’una actuació arbitral concreta (decisions del Comitè de Competició a banda) i no ha volgut entrar en lluites que sap que té perdudes des d’abans de començar-les.