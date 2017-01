L'ex de Llagostera i Girona Marcos Tébar, entre les alternatives al centre del camp del Reus

La plantilla es manté intacta i s’esgota el mercat

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 20:15

El migcampista Marcos Tébar, que ha militat al Girona, l’Almeria o el Llagostera i que es troba competint a les files del Delhi Dynamos, estaria entre els objectius que tempteja el CF Reus, segons publicava L’Esportiu en la seva edició d’ahir, en aquest darrer tram del mercat hivernal en què encara no ha realitzat cap moviment, ni de sortida ni tampoc d’entrada. Tal com apunta el mateix rotatiu, la direcció esportiva roig-i-negra sondejaria Tébar com una alternativa per a la medul·lar on Folch i López Garai han portat el pes de la titularitat tota la temporada, i on la plantilla disposa de Rafa García i Albístegui, amb poc protagonisme. Tébar (Madrid, 1986) va iniciar la trajectòria professional al Rayo i, al pas pel Madrid Castilla, va debutar amb el primer equip.



Setmanes enrere transcendia també l’interès de l’entitat de la capital del Baix Camp per la situació de Sergio Llamas, centrecampista de l’Alavés ben conegut per Natxo González i a qui el seu club vol trobar una sortida en forma de cessió. Llamas s’havia quedat fora de les darreres convocatòries per decisió tècnica i, darrerament, per molèsties. Altres clubs, entre ells l’Almeria, el pretenien. Preguntat sobre el seu nom, el propi Natxo González va limitar-se a dir que «ha aparegut com n’apareixen molts durant aquests dies».



«Sense ansietat» per fitxar

El CF Reus ha reiterat que la direcció esportiva no té «cap mena d’ansietat» per fitxar i que, si ho fa, serà per incorporar reforços «que millorin el que tenim» i «ja rodats», i que probablement se cenyissin a compensar lesions. De moment, els dos interessos que s’han fet públics fan referència a la medul·lar. En cas que volgués portar un nou futbolista, el club hauria de desallotjar-ne algun dels actuals o, si l’edat ho permet, emprar fitxes del filial. Aquest no és, però, el cas ni de Llamas ni de Tébar.