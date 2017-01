Els socis del Reus Deportiu, assegurats a tot risc

El club va aprovar en assemblea una assegurança de 2,75 euros, que s'haurà de pagar al febrer

Redacció

Actualitzada 26/01/2017 a les 17:21

Els socis del Reus Deportiu veuran com, en el rebut del mes de febrer, se'ls cobrarà la quantitat de 2,75 euros en concepte d'una assegurança per a accidents que va ser aprovada a l'Assemblea General Ordinària que es va celebrar el 2 de desembre.



L'assegurança cobreix els accidents patits durant la pràctica esportiva, no federativa, de les activitats que estan descrites a la pòlissa, sota la dependència del prenedor de l'assegurança.



S'excloeixen, segons explica el club, esports com «el futbol, el futbol sala, el futbol 7, el bàsquet, el rugbi, la boxa i l'handbol». Els riscos que no estan assegurats són les «estrebades, trencaments o esguinçaments musculars, lumbàlgies i hèrnies de qualsevol naturalesa».