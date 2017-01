Saja serà el porter del Saragossa el que queda de lliga

El porter argentí es va desvincular del Nàstic al mercat d'hivern després d'haver jugat 10 partits

Redacció

Actualitzada 23/01/2017 a les 09:22

Diego Sebastián Saja, el veterà porter argentí de 37 anys que en aquest mercat d'hivern s'ha desvinculat del Nástic de Tarragona ha estat l'escollit per àrea esportiva del Real Zaragoza per substituir a Irureta com a porter titular el que queda de lliga, segons que informa Heraldo de Aragón. L'acord amb l'argentí és total i només queda que el club pugui aconseguir una sortida al porter actual per evitar l'acumulació de jugadors en aquesta posició a la plantilla.



El pas de Saja pel Nàstic es resumeix en 10 partits jugats (va arribar a l'equip grana l'agost passat) i 13 gols encaixats.