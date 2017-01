L’or ha estat per Abril Fuentes, mentre que la plata ha estat per Marc Jané i Jose M. Medina

La secció de Taekwondo de la Lira Vendrellenca ha aconseguit un or i dos plates al Campionat de Catalunya Promoció precadets, cadets, Trofeu Federació 1 i 2. Aquest campionat, el primer de l’any, s’ha celebrat aquest diumenge al Palau de la Mar Bella de Barcelona. L’or ha estat per Abril Fuentes, mentre que la plata ha estat per Marc Jané i Jose M. Medina.