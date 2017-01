El Tennis Salou H2O porta a les 'Gemelas Atomikas'

Les dues germanes són considerades unes de les millors pales de pàdel del món

Actualitzada 23/01/2017 a les 19:22

El proper dissabte 28 de gener el Tennis Salou H2O viurà una jornada plena d’aconteixements esportius de primer nivell. A les 10.30 hores hi haurà un clínic amb les 'Gemelas Atomikas' (Mapi i Majo Sánchez Alayeto), unes de les millors pales de pàdel del món. A les 11 hores, una Masterclass de Zumba, amb els millors zumberos de la província de Tarragona: Luís Costa, Viviana Travaglini, Ray, Noelia Fernández, Sonia Balbás, Nuria Torres i Walter Quintero. També es disputarà el torneig Head de tennis i hi haurà durant tot el matí inflables aquàtics i terrestres per a nens i adults. Serà un dissabte ple d’activitats esportives per a gaudir de les renovades instal·lacions del Tennis Salou H2O.



Tal i com assegura el seu gerent, Natxo Jacob, «El dissabte és com una nova jornada de portes obertes, volem que tots els que estiguin interessats en conèixer el nostre club vinguin a veure les instal·lacions i gaudeixin de tot el que farem».