Dues tarragonines a l'Allstar de la Copa Catalunya

Laura Pascual i Cristina Peña van ser convocades pel partit del passat 8 de gener

Redacció

Actualitzada 23/01/2017 a les 19:19

Les jugadores de bàsquet tarragonines Laura Pascual i Cristina Peña van jugar a l'Allstar de Copa Catalunya, la màxima competició autonòmica de bàsquet femení, el passat 8 de gener. La convocatòria de les jugadores per al partit és un premi per la temporada que les dues estan realitzant en els seus equips. Per una banda, Laura Pascual juga al Tarragona Fem Bàsquet, on està sent una de les jugadores més destacades del seu equip. Actualment el Tarragona Fem Bàsquet ocupa la setena posició en el grup 2 de Copa Catalunya. Per la seva banda, Cristina Peña juga al Basket Almeda, de Cornellà de Llobregat. L'equip ocupa la segona posició en el seu grup, i en la segona part de la competició lluitaran per l'ascens a Lliga Femenina 2.



Les dues jugadores, que han estat seleccionades entre les millors de la categoria, comparteixen un passat comú, el seu pas pel CB Tarragona.



L’Allstar es va disputar a Cornellà de Llobregat. Les tarragonines coincideixen que participar a l'Allstar de Copa Catalunya és un reconeixement al seu treball: «Ha estat una experiència molt positiva i emocionant» destaca Laura Pascual. Cristina Peña assegura, per la seva banda, que «represantar el Basket Almeda a l'Allstar és una satisfacció i una recompensa al treball realitzat. És un partit per divertir-se i compartir l’experiència amb jugadores que normalment són les teves rivals. És una experiència que no s'oblida».