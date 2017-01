Pedro Nimo i Maria García s'emporten la Marató de Tarragona

Més de 1.300 atletes van competir pels carrers de la ciutat en un recorregut idèntic al de l’any passat

Redacció

Actualitzada 22/01/2017 a les 21:06

Pedro Nimo i Maria García es van proclamar, aquest diumenge, campions de la Marató de Tarragona, que va aplegar més de 1.300 corredors, tot i que s’havia proposat inicialment arribar al 2017. Ell, en categoria masculina, va completar el recorregut llarg (42,195 quilòmetres) en un temps de 2.18’12, mentre que García va arribar gairebé una hora més tard: 3.12’31. En la màxima categoria van completar el podi d’honor Roger Roca (segon) i Pedro Ortega (tercer) en homes, mentre que en dones van ser Gemma Ann i Anna Riera, segona i tercera, respectivament.



També hi va haver una prova de 30 quilòmetres, on els tres primers van ser, en ordre, Kike Fernández, Miguel Ferrer i José Luis Cruz. En categoria femenina, les tres més ràpides van esdevenir Alba Meda, Laura Esther Rios i Irene Rius. Finalment, hi va haver una cursa molt més curta, de 10 quilòmetres de recorregut. En categoria masculina, la va guanyar Camilo Raul Santiago, que va estar seguit de Mikel García i de Noureddine Benmeziane, segon i tercer, respectivament. Mariola Slusarczyk va ser la primera a creuar la meta en categoria femenina, seguida de Tamara Santabio i de Paula Hritiva, que van completar el podi.