Camerún elimina a Gabón: Madinda torna a Tarragona

La Camerún de Djetei l'elimina de la Copa Àfrica

Actualitzada 22/01/2017 a les 22:13

Lévy Madinda tornarà aquesta setmana a Tarragona, ja que la seva selecció, Gabón, va quedar eliminada este domingo de la Copa Àfrica. El centrecampista, que no ha tingut cap protagonisme amb José Antonio Camacho com a seleccionador, no va poder impedir l’empat, sense gols, del seu equip davant Camerún.



Precisament, a Camerún hi juga Mohammed Djetei, que haurà de continuar disputant el campionat, ja que el seu equip ha passat als quarts de final.



El partit de Gabón va ser realment dolent i gran culpa la va tenir Fabrice Ondoa, porter que el Nàstic té cedit al Sevilla Atlètic i que va realitzar aturades providencials per al seu combinat.