Sancionen amb dos partits al segon entrenador del Reus

Un partit a Uche per la brutal entrada a Múrcia

Actualitzada 18/01/2017 a les 18:57

El Comitè de Competició ha sancionat amb dos partits al segon entrenador del CF Reus, Bernardo Tapia, després de la seva expulsió durant el partit entre el seu equip i l'Almeria, aquest dissabte a l'Estadi.



Tapia va ser expulsat en el minut 84, segons l'acta per «aixecar-se de la seva banqueta protestant i amb els braços en alt». Per aquest mateix motiu, estarà dos partits sense poder seure a la banqueta reusenca.



Competició també ha sancionat amb un partit a Ike Uche, davanter del Nàstic, qui va ser expulsat durant el partit que els tarragonins van disputar a Múrcia, aquest dissabte. L'africà va donar una puntada de peu a un rival durant el duel i va ser expulsat justament.



Sis jugadors més es perdran la jornada del cap de setmana, com seran Edu Campabadal, Raillo i Brandon (Mallorca), Ximo Navarro (Almeria), Borja Lázaro (Osca) i Lerma (Llevant), tots ells per acumulació d'amonestacions.