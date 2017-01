Els jugadors del CF Reus no esquiven el fred

Han acusat les baixes temperatures durant l'entrenament d'avui

Redacció

Actualitzada 18/01/2017 a les 13:23

Aquest dimecres és el dia més fred en el que portem d'any. Les temperatures són extremadament baixes a tot el país, i la província de Tarragona no se n'escapa, així com tampoc se n'escapa el món de l'esport.



Els jugadors del CF Reus han entrenat aquest matí amb el termòmetre vorejant els 3-4 graus centígrads, temperatures que no han impedit que els futbolistes realitzessin la sessió amb normalitat.



Cap onada de fred impedirà que l'equip de Natxo González pugui preparar amb les màximes garanties el duel davant del Mallorca d'aquest diumenge a l'Estadi (16 hores).